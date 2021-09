Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Pièce de Théâtre : Aux Armes Citoyennes ! Longueville-sur-Scie Longueville-sur-Scie Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie

Seine-Maritime

Pièce de Théâtre : Aux Armes Citoyennes ! Longueville-sur-Scie, 3 octobre 2021, Longueville-sur-Scie. Pièce de Théâtre : Aux Armes Citoyennes ! 2021-10-03 15:00:00 – 2021-10-03 Salle des Fêtes Rue Newton Longville

Longueville-sur-Scie Seine-Maritime Le Théâtre de la Bataille met en scène différents événements de la Révolution Française à Paris, ainsi que, par le biais de la vie quotidienne d’une famille normande, ses retentissements dans région dieppoise.

Y sont évoqués les contres-cahiers de doléances, la bataille de Brécourt, l’attaque de la “Halle au blé” à Dieppe le 3 juillet 1789, l’attaque du Château de Catteville en 1792, mais également Versailles, l’Assemblée Nationale, les Montagnards, les Girondins, Necker, Louis XVI, Marat…

La condition et l’implication des femmes durant cette période y sont particulièrement mises en lumière, ainsi que le rôle essentiel joué par Olympe de Gouges qui rédigea la “Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne”. Le Pass sanitaire est obligatoire. Réservation indispensable pour participer. Le Théâtre de la Bataille met en scène différents événements de la Révolution Française à Paris, ainsi que, par le biais de la vie quotidienne d’une famille normande, ses retentissements dans région dieppoise.

christinebonneau@orange.fr +33 6 81 74 08 48

Détails Catégories d’évènement: Longueville-sur-Scie, Seine-Maritime Autres Lieu Longueville-sur-Scie Adresse Salle des Fêtes Rue Newton Longville Ville Longueville-sur-Scie lieuville 49.79428#1.10684