« Aujourd’hui Mesdames » traite de la condition féminine des années 50 à nos jours. Découvrez 4 générations de femmes et, à travers elles, leur quotidien et leurs combats. Cette pièce, hommage à toutes les femmes, vous fera passer par toutes les émotions ! Découvrez 4 générations de femmes Salle des fêtes 18 Rue de l’Église, 31150 Fenouillet Fenouillet Haute-Garonne

2021-10-23T19:00:00 2021-10-23T20:20:00

