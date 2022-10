PIECE DE THEATRE AU SECOURS LES MORPIONS ONT DEBARQUE ! Vého Vého Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Vého 8 EUR La troupe de théâtre de la Petite Lorraine, vous présente « Au secours les morpions ont débarqué ! », une pièce de Jérôme Dubois.

Réservation obligatoire au 03 83 71 11 87 (du vendredi au lundi) et au 03 83 72 28 64 (du mardi et jeudi) ou par mail : theatrepetitelorraine@gmail.com. theatrepetitelorraine@gmail.com +33 3 83 71 11 87 CCO

