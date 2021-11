PIÈCE DE THÉÂTRE « AU BAL MASQUÉ ! OLÉ ! OLÉ ! » À LA PLANCHE La Planche, 4 décembre 2021, La Planche.

PIÈCE DE THÉÂTRE « AU BAL MASQUÉ ! OLÉ ! OLÉ ! » À LA PLANCHE Salle Passerelle Rue du Stade La Planche

2021-12-04 – 2021-12-04 Salle Passerelle Rue du Stade

La Planche Loire-Atlantique La Planche

« Au bal Masqué ! Olé ! Olé ! » de Christian ROSIGNOL.

Estelle, stagiaire au Ministère du Redressement Progressif, termine un rapport pour Madame La Ministre pendant que Quentin son petit ami, essaie son costume pour le bal Masqué des anciens du lycée.

Ils étaient loin de s’imaginer toutes les épreuves qu’ils allaient devoir traverser avant de pouvoir se rendre à ce fameux bal.

Les arrivées successives de madame la ministre et son secrétaire, la mère d’Estelle et de son voisin narcoleptique vont quelque peu bouleverser le déroulement de la soirée.

Mais rassurez vous, les agents Ginette et Morissot veillent au grain.

///Réservation:

Par téléphone à partir du 1/12, les mercredis et jeudis de 19 à 21h au 06-95-11-72-57

sur Internet http://www.billetweb.fr/theatre-2021

///Tarif:

-7€ Adulte

-3.5€ Enfant de 7 à 14ans

-Gratuit -7ans

Pièce de théâtre « Au bal Masqué ! Olé ! Olé ! » pendant le mois de décembre au théâtre de La Planche

asso.acdc@hotmail.fr +33 6 95 11 72 57 http://www.billetweb.fr/theatre-2021

