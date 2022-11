Pièce de théâtre : « Aquarelle » Fougères Fougères Catégories d’évènement: Fougères

Ille-et-Vilaine

Pièce de théâtre : « Aquarelle » Fougères, 26 novembre 2022, Fougères. Pièce de théâtre : « Aquarelle »

Place du Théâtre Théâtre Victor Hugo Fougères Ille-et-Vilaine Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre

2022-11-26 – 2022-11-26

Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre

Fougères

Ille-et-Vilaine Les DeufoiZin présentent leur nouvelle pièce de théâtre « Aquarelle ». L’histoire poétique d’une rencontre, entre un homme d’affaire et une musicienne, commentée par deux enfants que seul le public entend. Mais qui sont-ils ? Quel rôle vont-ils jouer dans cette rencontre ?

Après le succès de « Demain peut-être » qui a entre autre obtenu le prix du public au festival « Les Poquelinades » à Mayenne, l’association Les DeufoiZin souhaite à nouveau toucher le public avec une création originale toute en émotion.

Durée du spectacle : 1h20

1 euro reversé à Emmaüs Fougères pour toute place achetée. lesdeufoizin@gmail.com +33 6 86 44 13 75 Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre Fougères

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Fougères, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Fougères Adresse Fougères Ille-et-Vilaine Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre Ville Fougères lieuville Théâtre Victor Hugo Place du Théâtre Fougères Departement Ille-et-Vilaine

Fougères Fougères Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fougeres/

Pièce de théâtre : « Aquarelle » Fougères 2022-11-26 was last modified: by Pièce de théâtre : « Aquarelle » Fougères Fougères 26 novembre 2022 fougères ille-et-vilaine Place du Théâtre Théatre Victor Hugo Fougères Ille-et-Vilaine

Fougères Ille-et-Vilaine