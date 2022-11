Pièce de théâtre : Amour Amor Lanton, 30 juillet 2023, Lanton.

Pièce de théâtre : Amour Amor

EUR Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et en collaboration avec l’association Solidarités femmes bassin, la Ville et le CCAS vous invitent à une pièce de théâtre « Amour Amor » écrite et interprétée par le collectif « Onde de Choc », dimanche 20 novembre à 15h, au Centre d’Animation de Lanton.

Entrée gratuite, ouverture au public à 14h30.

