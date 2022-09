Piêce de théâtre « Ailleurs Ailleurs »

Piêce de théâtre « Ailleurs Ailleurs », 11 octobre 2022, . Piêce de théâtre « Ailleurs Ailleurs »



2022-10-11 20:00:00 – 2022-10-11 23:00:00 Piêce de théâtre « Ailleurs, Ailleurs » sous la Bulle à partir de 20h00.

La Filature de Ronchamp et La Compagnie de l’Atelier du Lieu vous proposent une piêce de théâtre sous la Bulle.

Renseignements et réservation avant le 8 octobre au : 03 84 63 50 82 ou au contact@ronchamptourisme.com

Tarif : 3€¨ dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville