Pièce de théâtre « Ados vs parents mode d’emploi » Salle Rosa Bonheur Sallebœuf, samedi 2 mars 2024.

Le Théâtre Victoire présente, à la salle Rosa Bonheur, la pièce « Ados vs parents mode d’emploi ». Synopsis Attention danger !! L’adolescence arrive… Ils râlent, twittent, snaptchatent et fonctionnent à deux à l’heure… Bref, nos ados nous rendent fous ! Parents malmenés… Ados incompris… C’est le quotidien de cette famille recomposée ! Une comédie bienveillante sur les travers des adolescents et de leurs parents. Prenez un peu de distance par rapport aux situations vécues avec « Ado VS Parents mode d’emploi ». Un véritable petit guide de survie pour l’éducation de vos ados. Auteur Patrice Lemercier. Artistes Christelle Jean, Roland Todoverto, Mehdi Thomas. Metteur en scène Nathalie Hardouin. Gratuit, sans réservation. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 20:30:00

fin : 2024-03-02 22:30:00

Salle Rosa Bonheur 1 Avenue des Vignes

Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine mairiedesalleboeuf@wanadoo.fr

