Merviller Meurthe-et-Moselle Merviller Un cadre supérieur profite de l’absence de sa femme pour inviter chez lui une stagiaire un peu facile à séduire. Mais au moment de conclure, on sonne à la porte et là tout s’enraille ! Un employé résolu dans sa démarche pour acquérir un CDI, une maman autoritaire à la langue bien pendue, sa colocataire bigote et partiellement décalée, avec pour conclure son patron un rien exigeant et agressif, vont de concert empoisonner son existence.

Ouverture des portes à 20h00. Métamorphose

