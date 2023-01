Pièce de théâtre « Accrochez-vous » – Cie amateur La Théâtrelles Étrelles Étrelles Étrelles Catégories d’Évènement: Étrelles

Ille-et-Vilaine

Pièce de théâtre « Accrochez-vous » – Cie amateur La Théâtrelles 7 Rue Hyacinthe Hévin Salle Saint Hippolyte Étrelles Ille-et-Vilaine

2023-02-04

2023-02-04 – 2023-02-04

Salle Saint Hippolyte 7 Rue Hyacinthe Hévin

Étrelles

Ille-et-Vilaine Étrelles Pièce de théâtre « Accrochez-vous », présentée par La Théâtrelles à la Salle Hippolyte. Une comédie en 3 actes de Vivien Lheraux. Rendez-vous à 20h30 les vendredis et samedis et 14h30 les dimanches. Salle Saint Hippolyte 7 Rue Hyacinthe Hévin Étrelles

