Pièce de théâtre « A qui le tour ? » par les papets Castelner, 3 février 2023

2023-02-03 20:30:00 – 2023-02-03 22:00:00

EUR 10 Pièce de théâtre :

Lucien gagne au loto !

Mais que faire de tout cet argent ?

Heureusement que Germain, son co-locataire, est là pour lui donner de bons conseils – plus ou moins honnêtes – au milieu des sollicitations soudaines et envahissantes.

Le « pauvre » Lucien va passer par toutes les émotions liées à sa nouvelle notoriété… Entre les coups de téléphone répétés, et les visites intéressées, les deux « compagnons » arriveront-ils à trouver une solution pour retrouver leur tranquillité ?

