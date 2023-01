Pièce de théâtre à Laon : « L’indice à l’index » Laon Laon Catégories d’Évènement: Aisne

Laon

Pièce de théâtre à Laon : « L’indice à l’index » Laon, 5 mars 2023, Laon . Pièce de théâtre à Laon : « L’indice à l’index » Rue Fernand Christ Laon Aisne

2023-03-05 – 2023-03-05 Laon

Aisne Cette pièce écrite par Hugues de Rosamel est une comédie policière, avec des personnages décalés et des situations parfois burlesques. Les personnages, pour lesquels ce n’est pas spécifié, doivent avoir tôt ou tard un geste précis avec leur index. L’action se situe dans le bureau d’Elisa Sartet, PDG d’une société de communication… RV au Centre social CapNo à 15h ! Cette pièce écrite par Hugues de Rosamel est une comédie policière, avec des personnages décalés et des situations parfois burlesques. Les personnages, pour lesquels ce n’est pas spécifié, doivent avoir tôt ou tard un geste précis avec leur index. L’action se situe dans le bureau d’Elisa Sartet, PDG d’une société de communication… RV au Centre social CapNo à 15h ! Laon

dernière mise à jour : 2023-01-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Laon Autres Lieu Laon Adresse Rue Fernand Christ Laon Aisne Ville Laon lieuville Laon Departement Aisne

Laon Laon Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laon/

Pièce de théâtre à Laon : « L’indice à l’index » Laon 2023-03-05 was last modified: by Pièce de théâtre à Laon : « L’indice à l’index » Laon Laon 5 mars 2023 Aisne Laon Rue Fernand Christ Laon Aisne

Laon Aisne