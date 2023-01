PIÈCE DE THÉÂTRE ‘À LA BIÈRE FRAICHE’ Rodemack Rodemack Rodemack Catégories d’Évènement: Moselle

PIÈCE DE THÉÂTRE 'À LA BIÈRE FRAICHE' 
2023-01-21 20:30:00
Foyer socio-culturel Place des Baillis Rodemack

2023-01-21 20:30:00

Foyer socio-culturel Place des Baillis

Rodemack

Moselle Rodemack Découvrez cette comédie de Michel Le Dall interprétée par Les Z’Allumés. Au programme, une bonne tranche de rigolade.

L’histoire : Lionel, honnête restaurateur devrait passer une journée formidable. Ce soir, il reçoit sa belle-mère pour la première fois à l’occasion de ses fiançailles avec Amandine. C’est alors que le sous-préfet décide, en raison de la canicule, de réquisitionner la chambre froide du restaurant de Lionel pour suppléer les pompes funèbres.

Une ecclésiastique, un client idiot, la directrice de cabinet du sous-préfet et un agent des services d'hygiène vont faire de cette journée un enfer. 

leszallumesrodemack@free.fr 
http://leszallumesrodemack.free.fr/

