Pièce de théâtre : 8 femmes Gardonne

Gardonne

Pièce de théâtre : 8 femmes Salle des fêtes Le bourg Gardonne
2022-04-29

2022-04-29 – 2022-04-29 Salle des fêtes Le bourg

Une pièce de théâtre "8 femmes" de Robert Thomas mise en scène par Flavien Dauvergne de Cinéacte. " 8 femmes vous attendent afin d'élucider sous votre curiosité un crime….Questions, non-dits, querelles et autres coups bas seront au rendez-vous ! un mélange de tension et d'émotion combinées à de l'humour vous immergeront dans un décor bourgeois-provençal afin d'essayer de débusquer le "qui a fait quoi ?!" Réservation au 06 85 88 03 64 (spectacle adapté à tout public à partir de 8 ans)

