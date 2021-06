Baron Baron Baron, Oise Pièce de théâtre « 6 Personnages en quête d’amour » à Baron Baron Baron Catégories d’évènement: Baron

Oise

Pièce de théâtre « 6 Personnages en quête d’amour » à Baron Baron, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Baron. Pièce de théâtre « 6 Personnages en quête d’amour » à Baron 2021-07-10 – 2021-07-10

Baron Oise Baron Un été dans le Valois a son lot de surprises artistiques. Les spectacles, théâtre, musique, contes, seront jouer aux quatre coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de découvertes artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se retrouver (toujours dans le respect des gestes barrières). Retrouvez la pièce de théâtre « 6 Personnages en quête d’amour » à l’occasion d’un « été dans le Valois » organisé par le la CCPV. Représentation par la compagnie de la Fortune – Théâtre en Soi. Samedi 10 juillet – 18h – Baron – Jardin du Presbytère Gratuit.

Site internet : https://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois/

Informations au : 03 44 88 05 09 Un été dans le Valois a son lot de surprises artistiques. Les spectacles, théâtre, musique, contes, seront jouer aux quatre coins du territoire du Valois en extérieur. Des moments de découvertes artistiques, pour petits et grands, où il fait bon se retrouver (toujours dans le respect des gestes barrières). Retrouvez la pièce de théâtre « 6 Personnages en quête d’amour » à l’occasion d’un « été dans le Valois » organisé par le la CCPV. Représentation par la compagnie de la Fortune – Théâtre en Soi. Samedi 10 juillet – 18h – Baron – Jardin du Presbytère Gratuit.

Site internet : https://www.cc-paysdevalois.fr/festival-un-ete-dans-le-valois/

Informations au : 03 44 88 05 09 Pixaby

Détails Catégories d’évènement: Baron, Oise Étiquettes évènement : Autres Lieu Baron Adresse Ville Baron lieuville 49.17393#2.72848