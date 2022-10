PIÈCE D’ACTUALITÉ N°17 : EN VRAI – UNE ENQUÊTE SUR SCÈNE – EP1 : LIBYE : L’ENFER DES EXILÉS Chanac, 28 janvier 2023, Chanac.

PIÈCE D’ACTUALITÉ N°17 : EN VRAI – UNE ENQUÊTE SUR SCÈNE – EP1 : LIBYE : L’ENFER DES EXILÉS

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 22:30:00

10 EUR Chanac La mise au jour de la totalité des informations récoltées sur le bateau SOS Méditerranée et dans l’un des plus terribles camps de rétention libyen, par une nouvelle expérience du théâtre mais aussi de l’information. La présence du journaliste sur un plateau rappelle la valeur ancienne de la chronique épique et la force du théâtre à réveiller toujours, et sous de multiples formes, le sens de l’humain.

Certaines expériences ne peuvent être fidèlement restituées par la télévision. Celles qui marquent, bouleversent ou requièrent des transformations d’importance. Ou qui, plus simplement, prennent en compte l’individu. Dans le sillage des Pièces d’actualité, La Commune souhaite bousculer les usages du théâtre et des (télé)spectateurs avec la création des Pièces journalistiques. Culturelles, citoyennes, participatives et politiques, elles reviennent à l’os de la vocation des reporters : changer le monde par le partage des enquêtes menées sur le terrain. Pour ce premier opus, Marie-José Malis s’est entourée de deux journalistes d’investigation, Étienne Huver et Jean-Baptiste Renaud, dont le documentaire sur la traversée et le sauvetage des migrants en Méditerranée a marqué un véritable tournant dans leurs existences. À présent, ils désirent mettre au jour la totalité des informations récoltées sur le bateau SOS Méditerranée et dans l’un des plus terribles camps de rétention libyen. Mais aussi : montrer que ces histoires ne sont pas anonymes, provoquer des discussions avec le public, le toucher pour qu’enfin quelque chose change. A partir de vidéos, photos, documents confidentiels, carnets de bords, témoignages et récits d’expérience, la pièce explore un nouveau type de théâtre documentaire, multimédia et interactif où la parole entre la scène et la salle circule, où le débat se construit et où les préoccupations de chacun peuvent prendre le temps d’émerger. Le théâtre offre ici à l’information la possibilité de se partager dans une autre temporalité, loin, bien loin des flux accélérés et déshumanisants ou de la fixation des images qui anesthésie plus qu’elle ne pousse à la considération.

Spectacle co-accueilli par Scènes Croisées, Détours du monde et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn

