En novembre 2021, Marion Siéfert participe à la création collective de la dernière pièce d’actualité de la Commune – CDN d’Aubervilliers aux côtés de Jérôme Bel, Maxime Kurvers et Marie-José Malis. Ensemble, ils ont conçu, écrit et mis en scène une pièce pour et avec Güven. Güven a 28 ans environ. Il est né à Aubervilliers, a fait ses études, vit dans une cité, chez ses parents et travaille à Aubervilliers. Parfois, il va voir sa famille en Turquie. Un jour, il a fait du théâtre avec Marie-José, qu’il appelle MamiJo ou Marijozolympik. Il a aussi fabriqué les vidéos de la série Un confinement. Güven est fait pour le théâtre. Il met un pied sur la scène et le jeu le saisit. Les artistes le regardent et y voient l’enfance de leur travail. Pour Güven, nous avons imaginé ce cabaret où les artistes associés de La Commune tour à tour mettent en scène « Güven ». 4 metteurs en scène pour Güven.

Ziferte Production – Marion Siéfert

Théâtre de La Commune CDN d’Aubervilliers 2 rue E. Poisson 93300 Aubervilliers Aubervilliers Seine-Saint-Denis



2021-11-17T20:30:00 2021-11-17T22:00:00;2021-11-18T19:30:00 2021-11-18T21:00:00;2021-11-19T20:30:00 2021-11-19T22:00:00;2021-11-20T18:00:00 2021-11-20T19:30:00;2021-11-21T16:00:00 2021-11-21T17:30:00;2021-11-23T14:30:00 2021-11-23T16:00:00;2021-11-24T19:30:00 2021-11-24T21:00:00;2021-11-25T19:30:00 2021-11-25T21:00:00;2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T22:00:00;2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T19:30:00;2021-11-28T16:00:00 2021-11-28T17:30:00