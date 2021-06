Pièce d’actualité n°11 : Trop d’inspiration dans le 93 Square Stalingrad, 30 juin 2021-30 juin 2021, Aubervilliers.

Pièce d’actualité n°11 : Trop d’inspiration dans le 93

Square Stalingrad, le mercredi 30 juin à 20:30

Après avoir présenté _La Jet Set_, qui revenait sur l’histoire du Coupé- Décalé, né dans la diaspora ivoirienne à Paris, et singulièrement à Aubervilliers, Monika Gintersdorfer et Franck Edmond Yao souhaitent continuer à rendre hommage à cette culture musicale et à ce style de danse qui font vibrer les nuits d’Abidjan et de Paris. Cette fois, ils élargissent leur recherche à des tendances plus récentes, comme l’Afropop, et collaborent avec les membres les plus jeunes de leur nouveau groupe, LA FLEUR. N’dombolo, Coupé-Décalé, rap français et trap américain se mêlent avec bonheur et audace pour produire ces nouveaux sons et ces nouvelles danses. Les dédicaces (l’atalakou), les textes et les punchlines de ces morceaux portent la voix d’une nouvelle génération qui peut parler tout autant de la vie dans les banlieues françaises que de leurs pays d’origine. Dans la pièce , des jeunes amateurs du 93 et de la région parisienne occuperont le plateau avec les danseuses/danseurs/chorégraphes les plus « dangereux » du Coupé-Décalé : Alaingo, Annick Choco, Misha, Ordinateur ! Une recherche sur des jeunes faite par des jeunes. **IMPORTANT :** _d’autres représentations ont lieu les :_ 1ER JUILLET À 19H → DEVANT L’ÉCOLE JACQUES PRÉVERT 3 JUILLET À 19H → DEVANT LE COLLÈGE DIDEROT 4 JUILLET À 19H30 → VILLES DES MUSIQUES DU MONDE – FORT D’AUBERVILLIERS – conçu et mis en scène par Monika Gintersdorfer et Franck Edmond Yao alias Gadoukou La Star avec Alaingo, Annick Choco, Mishaa, Ordinateur…

Entrée libre sur réservation

dans le cadre de l’opération mon été ma région

Square Stalingrad 2 rue Edouard Poisson Aubervilliers Centre-Ville Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T20:30:00 2021-06-30T21:30:00