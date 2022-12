Pièce – collectif Gremaud/Gurtner/Bovay Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Pièce – collectif Gremaud/Gurtner/Bovay Le Monfort théâtre, 1 février 2023, Paris. Du mercredi 01 février 2023 au vendredi 03 février 2023

mercredi, jeudi, vendredi

de 20h30 à 21h45

Trio helvétique à l'humour corrosif, le collectif GREMAUD/GURTNER/BOVAY fouille consciencieusement les recoins de l'humanité et met le doigt sur certains de ses travers les plus poétiques. Tiphanie Bovay-Klameth, Michèle Gurtner et François Gremaud entendent montrer dans Pièce ce qui humainement se joue derrière une pièce qui se joue. Non pas dans les coulisses, mais bien sur scène, où –comme dans de nombreuses situations de l'existence – s'opèrent simultanément bien plus de choses qu'il ne s'en dit. Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

