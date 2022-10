PIÈCE CHORALE POUR UN HOMME SEUL Pouzauges Pouzauges Catégories d’évènement: Pouzauges

Vende Pouzauges Eric LE BLANCHE (1951-2016) a peint sa maison du sol au plafond et a laissé des milliers de dessins dans sa demeure de Vouvant, en Vendée.

À partir de témoignages de celles et ceux qui l’ont connu, côtoyé, à partir des œuvres qu’il a laissées, le collectif Mordicus et l’association Arts Métiss’ souhaitent lui rendre hommage.

En utilisant les outils du théâtre, raconter le plus simplement possible ce que l’on sait de lui, de sa vie.

En utilisant les outils du théâtre, raconter le plus simplement possible ce que l'on sait de lui, de sa vie.

Jouer avec lui, avec sa peinture aussi. Ne pas chercher à comprendre, à expliquer, juste donner à voir, à entendre…

