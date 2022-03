Pièce à Usage Unique | théâtre improvisé Théâtre des Grottes, 25 mai 2022, Genève.

**Assistez à la représentation unique d’une pièce qui n’a jamais été écrite, jouée dans une scénographie éphémère.** **DU 25 AU 29 MAI 2022 | Théâtre des Grottes** Pièce à Usage Unique est une création de théâtre spontané. Ce spectacle à été joué jusqu’en 2021 sous le nom de La Générale improvisée. Le principe est simple: à chaque représentation, une troupe de comédien·nes découvre une scénographie éphémère (décor, costumes, ambiance, etc.) au moment d’entrer sur scène. Iels doivent alors improviser ensemble une pièce unique en s’inspirant de ces éléments. Cette démarche artistique vise à créer de magnifiques moments de théâtre en misant sur la surprise, la créativité et la spontanéité des acteur·rices. Cette création s’appuie sur un travail collectif axé sur la mise en scène et l’écriture théâtrale contemporaine. Pièce à Usage Unique propose aux spectateur·rices d’assister à une pièce qui n’a jamais été écrite et qui ne sera plus jamais jouée. Pendant la représentation, nous suivons le fil créatif débridé des acteur·rices qui nous emmènent sur des chemins imprévisibles, vers des récits collectifs intimes et passionnants. L’expérimentation est au coeur de ce concept théâtral. Pièce à Usage Unique se base sur un dispositif qui permet de mettre en scène de façon spontanée des pièces originales aux univers multiples et surprenants. **Réservations sur:** [https://impro-suisse.ch/spectacle/piece-a-usage-unique](https://impro-suisse.ch/spectacle/piece-a-usage-unique) AVEC NADIM AHMED, PAUL BERROCAL, LÉON BOESCH, NINA CACHELIN, MAXIME DUFRESNE, ALAIN GHIRINGHELLI, MALIK KAUFMANN, ERIC LECOULTRE, PAULINE MAITRE, LAURE PIGUET, CORALIE VOLLICHARD

CHF 20

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T20:00:00 2022-05-25T21:30:00;2022-05-26T20:00:00 2022-05-26T21:30:00;2022-05-27T20:00:00 2022-05-27T21:30:00;2022-05-28T20:00:00 2022-05-28T21:30:00;2022-05-29T18:00:00 2022-05-29T19:30:00