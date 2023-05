Pièce à conviction – Exceptionelle lundi 15 mai 2023 Théâtre du Marais Paris Catégories d’Évènement: île de France

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant 15 à 20 euros Venez participer en direct à l’enquête ! La chanteuse à succès Joy, après avoir assassiné inopinément les tympans de son public, est, elle-même, assassinée à l’arme blanche. Règlement de compte, vengeance, ou crime organisé ? Quoi de mieux que les pièces à convictions de l’enquête pour tenter de découvrir le tueur… Ainsi, au côté d’un couteau canadien ou encore d’un pistolet américain dernier cri, les éléments de l’investigation ainsi que leurs personnages prendront vie devant vous pour que vous meniez l’enquête, depuis votre siège… Auteur : Alexiane Torres et Marc Tourneboeuf Avec Alexiane Torres Mise en scène : Marc Tourneboeuf Théâtre du Marais 37 rue Volta 75003 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/968504541189503 https://www.facebook.com/events/968504541189503 https://www.billetreduc.com/314073/evt.htm

