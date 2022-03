Pie-grièche écorcheur et autres dépeceurs des airs Hardanges Hardanges Catégories d’évènement: Hardanges

Mayenne

Pie-grièche écorcheur et autres dépeceurs des airs Hardanges, 14 mai 2022, Hardanges. Pie-grièche écorcheur et autres dépeceurs des airs

Hardanges, le samedi 14 mai à 14:00

Les représentants de la vie sauvage ont parfois des mœurs qui pourraient heurter notre morale humaine. On vous invite à en rencontrer des spécimens : pie-grièche écorcheur, buse variable, épervier, faucon crécerelle et à tout hasard le busard saint martin. Âme sensible s’abstenir ! 2,5 km aller-retour

Inscription auprès du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Mayenne Bas-Maine – 02 43 03 79 62

On vous invite à en rencontrer des spécimens : pie-grièche écorcheur, buse variable, épervier, faucon crécerelle et à tout hasard le busard saint martin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T14:00:00 2022-05-14T16:00:00

