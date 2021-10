Marseille la Caravelle Bouches-du-Rhône, Marseille Pictures of Chet la Caravelle Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Pictures of Chet la Caravelle, 17 novembre 2021, Marseille. Pictures of Chet

la Caravelle, le mercredi 17 novembre à 21:00

Pictures Of Chet fait référence aux trios Européens de Chet Baker des années 80, avec la même instrumentation, mélant le chant et la trompette aux cordes qui l’accompagnent. » Jean Van Weyenbergh trompette/chant Marcel Prévot guitare Olivier Bouisse contrebasse

3€

la Caravelle 34 quai du Port, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T21:00:00 2021-11-17T23:30:00

