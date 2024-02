Pictures From The Eighty Seven Les LimogEs Limoges, vendredi 8 mars 2024.

Thmoas Dardenne : « Photographe amateur, je ne sais pas ce que je cherche exactement, mais je le cherche avec assiduité. Je pourrais citer pêle-mêle : les coïncidences, la contradiction, la rareté, la lumière, les ombres et les contrastes, l’incongruité. Plus largement, je crois que les thèmes qui me racontent quelque chose sont la solitude et le danger, mais aussi le graphisme et la beauté naturelle. Autrement dit, c’est un peu en vrac. Pour essayer de donner du sens à cette EXPO et rendre hommage au lieu qui m’accueille,

j’ai privilégié des images de la Haute-Vienne. Si vous voyez un autre fil conducteur à cette exposition, ça m’intéressera d’en discuter avec vous. »

Vernissage le 8 à 18h30. EUR.

Début : 2024-03-08 19:00:00

fin : 2024-03-22 01:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

