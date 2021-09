Souillac Souillac Lot, Souillac Picto Atelier : Je Dis Jazz Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Picto Atelier : Je Dis Jazz Souillac, 7 octobre 2021, Souillac. Picto Atelier : Je Dis Jazz 2021-10-07 15:00:00 15:00:00 – 2021-10-07

Souillac Lot Souillac Atelier encadré par le festival Souillac en jazz.

Robert Peyrillou propose un atelier sur l’histoire du jazz, à la bibliothèque de Souillac. Les sujets seront : le blues, le negro spirituals, et la New Orleans.

Cette animation concerne uniquement les adultes. +33 5 65 32 67 92 Souillac en jazz dernière mise à jour : 2021-09-21 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Ville Souillac lieuville 44.8953#1.47904