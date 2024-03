Picta’Bus La patinoire La Forge Châtellerault, mercredi 27 mars 2024.

Picta’Bus La patinoire La Forge Châtellerault Vienne

Afin de répondre aux besoins des adolescents sur des thématiques très variées, le Picta’Bus est un lieu d’accueil mobile, dédié aux jeunes de 12 à 25 ans et à leurs familles. Le Picta’Bus est un lieu d’écoute et d’échange, mais aussi d’informations et d’accompagnement. Il est aménagé autant pour un accueil personnalisé que collectif.

De nombreux déplacements sont programmés dans le département de la Vienne. Les prochains accueils sans rendez-vous du Picta’Bus à Châtellerault auront lieu le jeudi 14 mars et le mercredi 27 mars 2024 de 13h30 à 16h00 à la patinoire La forge . .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 13:30:00

fin : 2024-03-27 16:00:00

La patinoire La Forge 3 rue Clément Krebs

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine pictabus@pict-ado.fr

