Feings Orne Feings L’hiver s’achève à peine que certains oiseaux forestiers préparent déjà activement le printemps : c’est le cas des pics, sentinelles des bois. Les sens en éveil, partons à leur découverte de manière ludique, tout en prêtant attention aux autres habitants à plumes de la forêt de Réno-Valdieu. Inscription obligatoire jusqu’au 19/03, 14h

prévoir chaussures de marche ou bottes selon météo, vêtements adaptés et jumelles si possible.

L'hiver s'achève à peine que certains oiseaux forestiers préparent déjà activement le printemps : c'est le cas des pics, sentinelles des bois. Les sens en éveil, partons à leur découverte de manière ludique, tout en prêtant attention aux autres habitants à plumes de la forêt de Réno-Valdieu. Inscription obligatoire jusqu'au 19/03, 14h

prévoir chaussures de marche ou bottes selon météo, vêtements adaptés et jumelles si possible.

Tout public Samedi 20 mars de 14h30 à 16h30. Rendez-vous : église Feings (le long de la D281)

+33 2 33 25 70 10

prévoir chaussures de marche ou bottes selon météo, vêtements adaptés et jumelles si possible.

Tout public Samedi 20 mars de 14h30 à 16h30. Rendez-vous : église Feings (le long de la D281)

