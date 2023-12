Picpus’inging en concert Eglise Sainte-Rosalie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Picpus’inging en concert Eglise Sainte-Rosalie Paris, 17 décembre 2023, Paris. Le dimanche 17 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit Entrée gratuite – Participation libre Picpus’inging donne son Concert de Noël le dimanche 17 décembre. Vous voyagerez et parcourrez diverses contrées musicales faites de chants religieux, profanes, populaires ou savants. La chorale Picpus’inging (chorale de l’association « Réseau Picpus », constituée d’une quarantaine d’hommes et de femmes), sous la direction de Chloé Breillot, vous propose un concert dans lequel vous voyagerez et parcourrez diverses contrées musicales faites de chants religieux, profanes, populaires ou savants. Un programme varié et plein d’émotions mêlant la ferveur du gospel, la mélancolie des Açores, le lyrisme de Rachmaninov, la douceur d’un chant de Noël danois, la force d’une composition engagée de la mexicaine Vivir Quintana, ou la puissance évocatrice des aurores boréales, traduite en musique par Ola Gjeilo. L’entrée est libre

Des corbeilles seront à votre disposition à la sortie si vous souhaitez participer aux frais d’organisation. Rendez-vous à 18h

À l’église Sainte-Rosalie

50 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris Eglise Sainte-Rosalie 50 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.reseau-picpus.com/ https://fb.me/e/2R0nsEKoW

Blaise Guinin Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75013 Lieu Eglise Sainte-Rosalie Adresse 50 boulevard Auguste Blanqui Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Eglise Sainte-Rosalie Paris latitude longitude 48.829932016707,2.34977795851873

Eglise Sainte-Rosalie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/