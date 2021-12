Anglet Bibliothèque Quintaou Anglet, Pyrénées-Atlantiques Picoti picota, lis avec moi Bibliothèque Quintaou Anglet Catégories d’évènement: Anglet

Un cœur amoureux ! —————— ### Par le Chant des Histoires Yeux qui pétillent, sourire qui brille et cœur qui sautille. Y’a de l’amour dans l’air… Et dans nos histoires qui sauront te plaire ! Dans le cadre des Nuits de la lecture. Pour un duo : 1 enfant (0 à 3 ans) + 1 parent.

Nombre limité de places.

2022-01-22T10:15:00 2022-01-22T10:45:00;2022-01-22T11:00:00 2022-01-22T11:30:00

