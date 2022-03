PicoPico Bibliothèque François Villon Paris Catégories d’évènement: île de France

PicoPico Bibliothèque François Villon, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 11h00 à 12h00

gratuit

“Derrière la petite poule …” Spectacle musical et chanté à travers l’Amérique latine pour tout-petits Maria Fernanda Ruette invite les petits à un voyage musical en Amérique Latine ! Entrée gratuite sur inscription. Informations et réservations auprès de la bibliothèque. Début des inscriptions : samedi 9 avril 2022. Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette Paris 75010

2 : Colonel Fabien (Paris) (81m) 75 : Colonel Fabien (Paris) (81m)

Contact : 01 42 41 14 30 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://twitter.com/BiblioVillon Spectacle musical

Maria Fernanda Ruette

