Pico y Pala, Festival itinérant de cinéma engagé latino-américain ! La Parole Errante Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Seine-Saint-Denis

Pico y Pala, Festival itinérant de cinéma engagé latino-américain ! La Parole Errante, 9 avril 2022, Montreuil. Pico y Pala, Festival itinérant de cinéma engagé latino-américain !

du samedi 9 avril au dimanche 10 avril à La Parole Errante

[Pico y Pala](http://picoypala.org/) est un collectif de diffusion du cinéma engagé latino-américain. Paris & Ile-de-France Nous sous-titrons les films, les archivons, et organisons des projections-débats pour mettre en lumière des problématiques politiques et sociales d’Amérique latine tout aussi bien d’actualité en France. Il s’agit de donner à voir une autre utilisation de l’outil cinématographique, en dehors des circuits commerciaux, et dans une perspective d’éducation populaire. Par nos actions et les caisses de soutien, nous tenons à soutenir les mouvements sociaux, les documentaristes et les lieux qui nous accueillent. Programme du festival : [[http://festival-pico-y-pala-2022](http://festival-pico-y-pala-2022)](http://festival-pico-y-pala-2022) Le festival Pico y Pala revient pour une 12ème édition du 8 au 10 avril 2022 ! Films, débats et concerts… La Parole Errante La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Montreuil Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T23:00:00;2022-04-10T15:00:00 2022-04-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Montreuil, Seine-Saint-Denis Autres Lieu La Parole Errante Adresse La Parole errante, 9, rue François Debergue, 93100 Montreuil Ville Montreuil lieuville La Parole Errante Montreuil Departement Seine-Saint-Denis

La Parole Errante Montreuil Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montreuil/

Pico y Pala, Festival itinérant de cinéma engagé latino-américain ! La Parole Errante 2022-04-09 was last modified: by Pico y Pala, Festival itinérant de cinéma engagé latino-américain ! La Parole Errante La Parole Errante 9 avril 2022 La Parole Errante Montreuil Montreuil

Montreuil Seine-Saint-Denis