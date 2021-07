Paris Devant centre maurice nogues Paris Pico Pico, Compagnie Melopeia Devant centre maurice nogues Paris Catégorie d’évènement: Paris

Pico Pico, Compagnie Melopeia Devant centre maurice nogues, 5 août 2021-5 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 5 août 2021

de 15h30 à 16h30

gratuit

Derrière la petite poule rousse, à travers chants et comptines l’Amérique latine. «La gallinita colora, la petite poule rousse à pondu son œuf là bas dans le … Euh, mais c’était où déjà ? …. En suivant comptines, rythmes et chants, elle se cherche et retrouve tous ses chers petits œufs ! Avec cette poule la conteuse invite le public à plonger dans les racines musicales de l’Amérique latine. Entre narration, musiques et bruitages, débute alors la quête, peuplée de personnages, de comptines et de chants. « Pico Pico », tout comme le précédent spectacle « Planita d’Aleli » initie trente-cinq minutes de tradition orale revisitée par Maria Fernanda, au cœur du folklore des comptines et des chants latino-américains. Raconté en français, chanté en espagnol, portugais, français, créole et quechua De et avec Maria Fernanda Ruette , Cie Melopeia Spectacles -> Jeune public Devant centre maurice nogues 5 rue de la porte de vanves Paris 75014

13 : Porte de Vanves (179m) 13 : Malakoff – Plateau de Vanves (651m)

Contact :Pièces à emporter piecesaemporter@gmail.com https://www.piecesaemporter.com/ https://www.facebook.com/Pi%C3%A8ces-%C3%A0-emporter-408163116056740 Spectacles -> Jeune public Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-08-05T15:30:00+02:00_2021-08-05T16:30:00+02:00

cie universo

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Devant centre maurice nogues Adresse 5 rue de la porte de vanves Ville Paris lieuville Devant centre maurice nogues Paris