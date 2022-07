Picnic du Château de Saulon Saulon-la-Rue Saulon-la-Rue Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saulon-la-Rue

Picnic du Château de Saulon Saulon-la-Rue, 10 septembre 2022, Saulon-la-Rue. Picnic du Château de Saulon

67 Route de Dijon Château de Saulon Saulon-la-Rue Côte-d’Or Château de Saulon 67 Route de Dijon

2022-09-10 12:00:00 – 2022-09-10 16:00:00

Château de Saulon 67 Route de Dijon

Saulon-la-Rue

Côte-d’Or Saulon-la-Rue EUR 25 Venez profiter d’un picnic sur l’herbe, dans un parc verdoyant de 27 hectares, proche de la rivière et de l’étang. En famille, en couple ou entre amis, vous pourrez déguster une offre diversifiée, concoctée par notre Chef : pokebowl, club-sandwich, cake salé, cake sucré, fruit de saison, accompagné d’une bouteille d’eau. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de commander quelques boissons supplémentaires, au bar du Château. Réservation avec prépaiement obligatoire, possible jusqu’au 08 Septembre 2022. A très vite, à Saulon ! commercial@chateau-saulon.com +33 3 80 79 25 25 https://www.chateau-saulon.com/ Venez profiter d’un picnic sur l’herbe, dans un parc verdoyant de 27 hectares, proche de la rivière et de l’étang. En famille, en couple ou entre amis, vous pourrez déguster une offre diversifiée, concoctée par notre Chef : pokebowl, club-sandwich, cake salé, cake sucré, fruit de saison, accompagné d’une bouteille d’eau. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de commander quelques boissons supplémentaires, au bar du Château. Réservation avec prépaiement obligatoire, possible jusqu’au 08 Septembre 2022. A très vite, à Saulon ! Château de Saulon 67 Route de Dijon Saulon-la-Rue

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Saulon-la-Rue Autres Lieu Saulon-la-Rue Adresse Saulon-la-Rue Côte-d’Or Château de Saulon 67 Route de Dijon Ville Saulon-la-Rue lieuville Château de Saulon 67 Route de Dijon Saulon-la-Rue Departement Côte-d’Or

Picnic du Château de Saulon Saulon-la-Rue 2022-09-10 was last modified: by Picnic du Château de Saulon Saulon-la-Rue Saulon-la-Rue 10 septembre 2022 67 Route de Dijon Château de Saulon Saulon-la-Rue Côte-d’Or

Saulon-la-Rue Côte-d’Or