Picnic Brunch à l’Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche La Bussière-sur-Ouche Catégories d’évènement: Côte-d'Or

La Bussière-sur-Ouche

Picnic Brunch à l’Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche, 11 septembre 2022, La Bussière-sur-Ouche. Picnic Brunch à l’Abbaye de la Bussière

Abbaye de la Bussière Grande Rue La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or Grande Rue Abbaye de la Bussière

2022-09-11 12:00:00 – 2022-09-11 17:00:00

Grande Rue Abbaye de la Bussière

La Bussière-sur-Ouche

Côte-d’Or La Bussière-sur-Ouche 20 EUR Venez passer un moment de pur plaisir dans le luxuriant parc de l’Abbaye de la Bussière le 11 septembre pour un Fantastic Picnic brunch ! Le Chef de Cuisine de l’Abbaye de la Bussière François Pelletier et sa brigade vous prépareront un somptueux picnic brunch à base de produits locaux de saison.

Le soleil au rendez-vous, ce sera servi en terrasse dans le beau parc de l’Abbaye, à côté d’une fontaine qui apporte une fraîcheur bienvenue ! info@abbayedelabussiere.fr +33 3 80 49 02 29 http://www.abbayedelabussiere.fr/ Venez passer un moment de pur plaisir dans le luxuriant parc de l’Abbaye de la Bussière le 11 septembre pour un Fantastic Picnic brunch ! Le Chef de Cuisine de l’Abbaye de la Bussière François Pelletier et sa brigade vous prépareront un somptueux picnic brunch à base de produits locaux de saison.

Le soleil au rendez-vous, ce sera servi en terrasse dans le beau parc de l’Abbaye, à côté d’une fontaine qui apporte une fraîcheur bienvenue ! Grande Rue Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, La Bussière-sur-Ouche Autres Lieu La Bussière-sur-Ouche Adresse La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or Grande Rue Abbaye de la Bussière Ville La Bussière-sur-Ouche lieuville Grande Rue Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche Departement Côte-d’Or

La Bussière-sur-Ouche La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bussiere-sur-ouche/

Picnic Brunch à l’Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche 2022-09-11 was last modified: by Picnic Brunch à l’Abbaye de la Bussière La Bussière-sur-Ouche La Bussière-sur-Ouche 11 septembre 2022 Abbaye de la Bussière Grande Rue La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or

La Bussière-sur-Ouche Côte-d’Or