Picnic avec mon vigneron Royer, 11 septembre 2022, Royer.

Picnic avec mon vigneron

2022-09-11 10:00:00 – 2022-09-11 15:00:00

Partez à la découverte des vignes du domaine au coeur de la Saône-et-Loire et profitez de ses magnifiques paysages.

Au programme :

– Visite du cuvage

– Randonnée pédestre de 4km autour du village de Royer

– Pique-nique champêtre avec vue sur les vignes du village

– Panier pique-nique composé de produits locaux et spécialités locales : charcuterie (jambon

persillé, pâté de campagne), fromages (chèvre, vache), fruits et légumes de saisons, dessert (Tournusien), jus de raisin, vins du domaine

– Dégustation des 12 cuvées du Domaine au court du repas (Bourgogne, Mâcon, Crémant et Mousseux)

Une belle occasion pour en apprendre plus sur la culture de la vigne et la production du vin, mais aussi pour amuser ses papilles !

contact@domaine-debreuille.com http://www.domaine-debreuille.com/

