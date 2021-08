Picnic au bord de la Bienne Hauts de Bienne, 11 septembre 2021, Hauts de Bienne.

Picnic au bord de la Bienne 2021-09-11 – 2021-09-11 Musée de la Lunette 1 Place Jean Jaurès – MOREZ

Hauts de Bienne Jura Hauts de Bienne

Dans le cadre de la fête de la gastronomie, participez à une rando-visite de la ville et ses alentours ou bien à une visite du musée avant de composer votre panier pique-nique auprès des producteurs présents et de déjeuner au bord de la Bienne !

Des ateliers pour toute la famille et des animations culinaires seront également proposés.

info@musee.mairie-morez.fr +33 3 84 33 39 30 http://www.musee-lunette.fr/fr

