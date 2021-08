Picnic 100% nature dans les prés de la Grange du Bois Solutré-Pouilly, 11 septembre 2021, Solutré-Pouilly.

Picnic 100% nature dans les prés de la Grange du Bois 2021-09-11 17:00:00 – 2021-09-11 23:00:00 Route de la Grange du Bois Dans le pré entre le salon de thé et la ferme

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

Au cœur du paysage majestueux avec vue sur les deux roches de Solutré et Vergisson, le Mont de Pouilly, et les vignobles du Pouilly-Fuissé.

Apportez vos couvertures, transat, et autre pour vous installer dans le grand pré entre le salon de thé et la ferme des Bonshommes!

Au menu:

Les champignons de la ferme du millepertuis

La viande de bœuf et les fromages de la ferme des bonshommes

Les pâtisseries de Nathalie

lagrangedubois71@gmail.com +33 3 82 35 85 28 http://www.lagrangedubois-gite.fr/

