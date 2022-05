Pich, L’asile artistik – Magie, 2 juillet 2022, .

Pich, L’asile artistik – Magie

2022-07-02 16:30:00 – 2022-07-02 17:15:00

La magie est partout à Courcelles-Lès-Gisors tout comme le magicien-jongleur Pich !

Cherchez-le dans les rues !

PICH, jongleur spécialisé dans la manipulation graphique d’objets, déambule au milieu du public et manipule entre une et six balles sous forme de close-up. Les manipulations sont vues de près, la magie de la lévitation en est d’autant plus incompréhensible !

S’invitant dans les groupes se trouvant dans la rue, PICH illustre avec les balles en cristal des conversations qu’il initie sur la lévitation, la manipulation d’objets ou avec d’autres sujets. Laissez-vous surprendre par ce jongleur talentueux et entrez dans son monde magique !

DURÉE : 45 minutes

ARTEOS

