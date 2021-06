PicGeekDay – Partenariat Pyrenées Manga/MJC Aureilhan, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aureilhan.

PicGeekDay – Partenariat Pyrenées Manga/MJC 2021-07-03 – 2021-07-03 à l’ECLA AUREILHAN

Aureilhan Hautes-Pyrénées

Pour tout savoir : http://www.pyreneesmanga.fr/?fbclid=IwAR2V5599sgwBWwDjrgXxU45RLVxs-FUX2-uegZQUIuHAEi7AsVmDlEtxVDI

Tarifs :

Adhérent MJC : adulte – 5€ ; enfant – gratuit

Non adhérent MJC : adulte – 8€ ; enfant – 5€

Ouvert à tout public. RÉSERVATION OBLIGATOIRE sur accueil.mjcaureilhan@gmail.com

STAND MANGA – JEUX VIDÉO – JEUX DE SOCIÉTÉ (association ARTEFACT de Tarbes) – COSPLAY (défilé à 16h30) – CONCERT PIXXEL (18h) – PROGRAMMATION CYCLE FILM D’ANIMATION – tout public (avec la complicité de notre ami Yvan West Laurence, un des fondateur du magazine ANIMELAND) :

15h00 : LA LEGENDE DE MANOLO un vrai petit chef d’oeuvre du film d’animation plein de vie et de fête, aux couleurs éclatantes qui met à l’honneur la culture mexicaine. Il a un sacré rythme, entre chanson, bagarre et sérénade découvrez des personnages haut en couleur !

17h00 : LA TORTUE ROUGE, chef d’oeuvre de l’animation auropéenne, lauréat du Prix Spécial du Jury d’Un certain Regard au Festival de Cannes, coproduction de différentes entités européennes (Wild Bunch, Why Not Productions) et plus particulièrement du prestigieux studio japonais Ghibli sous la coupe de leur directeur artistique Isao Takahata, Michael Dudok de Wit nous invite à un périple onirique plein de poésie. Une île un homme, l’histoire d’une vie …

19h00 : RAHXEPHON, film japonais basé sur l’univers d’une série télévisée de science fiction crée par Yutaka Izubucchi, réalisé par Tomoki Kyoda et avec Akihiro Yamada, dessinateur renommé d’héroic-fantasy. Un combat est lancé entre les survivants sur la ville de Tokyo et les envahiseurs , les Muliens et leur machines géantes les Dolem.

21h00 : BERSERK, film incontournable tiré de l’univers du Manga Héroïc-fantasy « Dark » de Kenturo Miura , il était difficile de pas rendre hommage a cet auteur en précisant bien que ce film est réservé à un public averti . Yvan West Laurence vous fournira les clés de compréhension de cet oeuvre qui au-delà de la violence a marqué toute une génération.

