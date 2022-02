Piccolissimo Centre d’animation Lalande, 2 avril 2022, Toulouse.

Piccolissimo

Centre d’animation Lalande, le samedi 2 avril à 09:45

Spectacle jeune public ———————- **Dès 6 mois** **Cie En filigrane** **Dans le cadre du festival _Mes Poissons d’avril_** Prendre possession d’un espace vierge… en faire un espace artistique dédié aux tout-petits de 6 mois à 6 ans… et aux rêveurs de tous âges… Piccoli, petit oiseau de rien du tout, rafistole son nid… de bric, de broque… sous l’oeil bienveillant de ces humains un peu étranges, parfois drôles, parfois magiciens… tendres, c’est certain. La narration laisse place à un parcours sensoriel, des expériences émotionnelles, les images et les sons priment sur la parole… le ressentir prévaut sur le comprendre… chaque enfant est convié à le vivre librement… imaginé pour ce public à fleur de peau. L’univers sonore (la musique, le chant, les bruitages) prend une place particulière dans cette création et peut ainsi résonner tout autour, comme un écho qui se propage… **Marionnettes** Marie-Aude Pierrat / **Danse** Emilie Pugnale & Alexandra Karsenty / **Musique** Mathieu Jardat / **Chant lyrique** Julie Goron En lien avec le spectacle ————————- **Le coin lecture et détente :** un espace dédié aux ouvrages jeunesse pour profiter d’un temps calme entre le spectacle et les ateliers. **Les ateliers parent-enfant :** « Musica Marionnettic » (6 mois- 6 ans), « Cantà » (6 mois – 4 ans) et « Electro Téatro » (20 mois – 6 ans)

Centre d’animation Lalande 239 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-04-02T09:45:00 2022-04-02T10:59:00