Patrick Barbier, vous parlera de son livre “Marie-Antoinette et la musique”, ouvrage qui aborde la pratique musicale d’une amatrice éclairée, son influence et son soutien en faveur d’un internationalisme musical novateur qui a renouvelé une tradition française datant de Louis XIV en accordant sa protection non seulement à Gluck, mais aussi aux compositeurs italiens Piccinni, Sacchini et Salieri. Grande ordonnatrice officieuse des spectacles de la cour, elle fait créer plusieurs œuvres à Fontainebleau ou à Versailles, comme Œdipe à Colone (1786) de Sacchini. Portée par un remarquable esprit de synthèse et un art consommé de la narration, cette étude, met en lumière l’empreinte durable que Marie-Antoinette imprima à la musique et à l’opéra de son temps.

Piccinni, Salieri et Sacchini les musiciens italiens de Marie-Antoinette, conférence animée par Patrick Barbier historien de la musique spécialisé ensuite dans les rapports entre la musique et la société à l’époque baroque et à l’époque romantique.

aiapa.aixenprovence@gmail.com +33 6 95 21 75 91 https://aiapa.fr/

