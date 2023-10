Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais et du bois de Limors Picauville Catégories d’Évènement: Manche

Picauville Sortie nature à la découverte des oiseaux du marais et du bois de Limors Picauville, 27 décembre 2023, Picauville. Picauville,Manche Entre bois et marais, observez les oiseaux avec un guide nature.

Sortie sur réservation, lieu de départ parking de l’église(Les Moitiers-en-Bauptois)..

2023-12-27 09:30:00 fin : 2023-12-27 . . Picauville 50360 Manche Normandie



Between woods and marshes, observe birds with a nature guide.

Departure from church parking lot (Les Moitiers-en-Bauptois). Entre bosques y marismas, observe las aves con un guía de naturaleza.

Salida desde el aparcamiento de la iglesia (Les Moitiers-en-Bauptois). Beobachten Sie zwischen Wäldern und Sümpfen mit einem Naturführer die Vögel.

Mise à jour le 2023-10-11

