Randonnée commentée aux abords de la Douve Picauville, 17 juillet 2023, Picauville.

Picauville,Manche

Dans le cadre de la réédition du topo-guide « le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à pied », sillonnez les paysages typiques des marais du Cotentin puis profitez d’un temps d’échange gourmand.

Réservation obligatoire..

As part of the re-edition of the topo-guide « Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à pied », explore the typical landscapes of the Cotentin marshes, then enjoy a gourmet chat.

Reservations required.

En el marco de la reedición de la guía topográfica « Paseos por el Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin », explore los paisajes típicos de las marismas del Cotentin antes de disfrutar de una sabrosa charla.

Imprescindible reservar.

Im Rahmen der Neuauflage des Topo-Guides « Le Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin à pied » (Der regionale Naturpark der Sümpfe von Cotentin und Bessin zu Fuß) durchstreifen Sie die typischen Landschaften der Sümpfe von Cotentin und genießen Sie anschließend eine Zeit des Austauschs für Feinschmecker.

Reservierung erforderlich.

