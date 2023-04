A la découverte des marais communaux, 21 mai 2023, Picauville.

De nombreuses communes du Cotentin conservent des biens communaux. La commune de Picauville en fait partie. Peu après la « mise au marais », découvrez lors d’une promenade guidée ces espaces singuliers où se perpétue une tradition immémoriale.

2023-05-21 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-21 . .

Picauville 50360 Manche Normandie



Many communes in the Cotentin region still have communal property. The commune of Picauville is one of them. Shortly after the « setting in the marsh », discover during a guided walk these singular spaces where an immemorial tradition is perpetuated

Muchos municipios de la región de Cotentin conservan la propiedad comunal. El municipio de Picauville es uno de ellos. Poco después de la « puesta de las marismas », descubra durante un paseo guiado estos espacios singulares donde se perpetúa una tradición inmemorial

Viele Gemeinden im Cotentin bewahren Gemeindegüter auf. Die Gemeinde Picauville ist eine davon. Entdecken Sie auf einem geführten Spaziergang diese einzigartigen Gebiete, in denen eine uralte Tradition fortgeführt wird

Mise à jour le 2023-04-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche