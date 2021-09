Pic’Assos Niort, 18 septembre 2021, Niort.

Pic’Assos 2021-09-18 – 2021-09-18

Niort Deux-Sèvres

EUR Le samedi 18 septembre, de 10h à 18h30, le centre-ville, de l’esplanade de la Brèche jusqu’au pied des halles, sera envahi par plus de 120 associations niortaises ; une 11ème édition qui établira des contacts et montrera tout son dynamisme via des stands d’informations et des structures de démonstrations.

Accès libre et gratuit. Plus d’infos sur www.niort-associations.fr

Le samedi 18 septembre, de 10h à 18h30, le centre-ville, de l’esplanade de la Brèche jusqu’au pied des halles, sera envahi par plus de 120 associations niortaises ; une 11ème édition qui établira des contacts et montrera tout son dynamisme via des stands d’informations et des structures de démonstrations.

Accès libre et gratuit. Plus d’infos sur www.niort-associations.fr

+33 5 49 09 06 09

Le samedi 18 septembre, de 10h à 18h30, le centre-ville, de l’esplanade de la Brèche jusqu’au pied des halles, sera envahi par plus de 120 associations niortaises ; une 11ème édition qui établira des contacts et montrera tout son dynamisme via des stands d’informations et des structures de démonstrations.

Accès libre et gratuit. Plus d’infos sur www.niort-associations.fr

La Nouvelle République

dernière mise à jour : 2021-09-01 par