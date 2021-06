Picasso Vézelay, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vézelay.

Picasso 2021-07-03 – 2021-09-19 Musée Zervos 14 Rue Saint-Étienne

Vézelay Yonne Vézelay

EUR En 2021, le musée Zervos fait le choix de consacrer la saison à Pablo Picasso, artiste tutélaire des Cahiers d’art. Ainsi, avec le soutien de la Picasso Administration, du Musée national Picasso – Paris et du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, l’exposition « Picasso » se tiendra du 3 juillet au 19 septembre 2021, à Vézelay. Gravures, dessins, peintures et archives viendront éclaircir les relations de Pablo Picasso et Christian Zervos.

+33 3 86 32 39 26

En 2021, le musée Zervos fait le choix de consacrer la saison à Pablo Picasso, artiste tutélaire des Cahiers d’art. Ainsi, avec le soutien de la Picasso Administration, du Musée national Picasso – Paris et du Musée national d’art moderne – Centre Pompidou, l’exposition « Picasso » se tiendra du 3 juillet au 19 septembre 2021, à Vézelay. Gravures, dessins, peintures et archives viendront éclaircir les relations de Pablo Picasso et Christian Zervos.

dernière mise à jour : 2021-06-22 par