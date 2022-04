Picasso, l’effervescence des formes La Cité du Vin, 15 avril 2022, Bordeaux.

Picasso, l’effervescence des formes

du vendredi 15 avril au dimanche 28 août à La Cité du Vin

L’exposition Picasso, l’effervescence des formes, présentée du 15 avril au 28 août 2022, explore la place du vin et des alcools populaires dans l’œuvre de Pablo Picasso, à travers une large variété de thématiques et de supports (peintures, dessins, céramiques, films…). Pour l’occasion, la Fondation pour la culture et les civilisations du vin invite à ses côtés l’historien et critique d’art Stéphane Guégan comme commissaire scientifique. Réunissant plus de quatre-vingts œuvres, grâce notamment à la participation exceptionnelle du Musée national Picasso-Paris et du Museu Picasso de Barcelona, l’exposition éclaire de façon inédite les réalisations de Pablo Picasso et révèle la créativité effervescente qui l’a animé tout au long de sa vie. Représentations de cafés et de buveurs, variations sur le verre et la bouteille durant l’époque cubiste, évocations saisissantes, parfois dramatiques, pétries de catholicisme ou de mythologie gréco-romaine… l’exposition rend hommage à la foisonnante production de l’artiste et à la diversité des supports qu’il a employés. Deux séquences originales aménagées au cœur du parcours mettent également en lumière les liens fructueux de Picasso avec les poètes (Guillaume Apollinaire ou Paul Eluard par exemple) et son travail de céramiste. L’exposition invite enfin des contemporains de Picasso comme Juan Gris ou Georges Braque et les relectures récentes d’Erró, Chéri Samba et RH. Afin de préparer votre venue dans les meilleures conditions, nous vous recommandons de réserver votre jour et horaire de visite.

PLEIN TARIF 10 € TARIF RÉDUIT 8 €

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



