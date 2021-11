Picasso Intime, photographies de Jacqueline Picasso Galerie Arenthon, 4 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 4 au 20 novembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 10h à 18h30

gratuit

La Galerie de l’Institut et la Galerie Arenthon sont heureuses de présenter dans leurs trois espaces un ensemble inédit de photographies prises par Jacqueline Picasso, dernière épouse du grand artiste. L’œil de Jacqueline nous invite dans l’intimité familiale et amicale, proche du créateur et de son œuvre, dans la simplicité du quotidien.

Si les amis Lucien Clergue ou David Douglas Duncan ont aussi témoigné du quotidien de l’artiste, les photographies de Jacqueline sont d’un autre registre, car son regard est celui de la muse et l’épouse. Dépouillés de considérations esthétiques liées à l’art de la photographie, les tirages de Jacqueline se chargent d’une intimité brute et mettent en lumière le magnétisme solaire de l’artiste, dans ses moments de travail comme de détente. Âgé de plus de soixante-dix ans sur la plupart des clichés, on le découvre travaillant, dansant et se déguisant, sous le regard vibrant de Jacqueline.

Non seulement fascinants reflets de l’aura de Picasso, les photographies présentées par la Galerie de l’Institut donnent à voir l’entourage de l’artiste. De ses célèbres amis à ses enfants, en passant par sa chèvre ou ses chiens, l’œil de Jacqueline révèle le bouillonnement qui entourait Picasso. Cette série de photographies témoigne de la vitalité presque immuable du mythe Picasso, à l’instar de Picasso lui-même.

Galerie Arenthon 3 Quai Malaquais Paris 75006

Contact : PhotoSaintGermain http://www.photosaintgermain.com/ https://www.facebook.com/photosaintgermain/

© Succession Picasso 2021.