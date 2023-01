Picasso et la Préhistoire Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Catégories d’Évènement: 75016

kb:France1175

Paris 16e Arrondissement

Picasso et la Préhistoire Paris 16e Arrondissement, 8 février 2023, Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement. Picasso et la Préhistoire 17 Place du Trocadéro Musée de l’Homme Paris 16e Arrondissement 75016 Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro

2023-02-08 11:00:00 11:00:00 – 2023-06-12 19:00:00 19:00:00

Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro

Paris 16e Arrondissement

75016 Paris 16e Arrondissement EUR L’expo Picasso et la Préhistoire présente sur 240m², une 40aine de peintures, sculptures, céramiques et galets gravés montrant comment la Préhistoire a nourri l’artiste espagnol. +33 1 44 05 72 72 https://www.museedelhomme.fr/fr Musée de l’Homme 17 Place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: 75016, kb:France1175, Paris 16e Arrondissement Autres Lieu Paris 16e Arrondissement Adresse Paris 16e Arrondissement 75016 Musée de l'Homme 17 Place du Trocadéro Ville Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement lieuville Musée de l'Homme 17 Place du Trocadéro Paris 16e Arrondissement Departement 75016

Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement 75016 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris-16e-arrondissement-paris-16e-arrondissement/

Picasso et la Préhistoire Paris 16e Arrondissement 2023-02-08 was last modified: by Picasso et la Préhistoire Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement 8 février 2023 17 Place du Trocadéro Musée de l'Homme Paris 16e Arrondissement 75016 75016 Paris 16e Arrondissement kb:France1175 Paris-16E-Arrondissement

Paris 16e Arrondissement Paris 16e Arrondissement 75016